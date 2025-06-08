عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم.. الأرصاد توضح

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تتأثر برياح يصاحبها عواصف رملية وترابية، على مناطق جنوب سيناء، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بشبورة مائية، وأن هذه الظاهرة موجودة خلال الأيام الماضية ومستمرة.

ولفتت إلى أن الشبورة لا تؤثر على حركة المرور،وتختفي مع ظهور الشمس، فالأوضاع الجوية مستمرة ولكن درجات الحرارة مرتفعة لنهاية الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد طقس ثالث أيام العيد الأحد ،موجة شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية،معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.

طقس ثالث أيام العيد

أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن صباح اليوم الأحد ثالث أيام العيد سيكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ،قد تكون كثيفة أحيانا ،على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى 2025 مُحذرة من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع ان يكون طقس العيد شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، لا سيما في القاهرة الكبرى، الصعيد، ومدن القناة، وتنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود أجواء معتدلة على معظم الأنحاء.