الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد خلال الأيام القادمة| الطقس

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

طقس الأيام القادمة

خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، بينما يظل نشاط الشبورة المائية صباحا حتى الساعة 8 صباحا، يؤثر على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

يشهد الطقس الأيام القادمة، استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الاحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة.

يشهد الطقس اليوم، أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.