ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل.. الأرصاد تحذر

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية، قائلا: هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة على محافظات جنوب الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 28 حتى 30 درجة، متابعا: هناك تواجد للشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانا.

واسترسل: حركة الملاحة البحرية على البحرين معتدلة، وارتفاع الأمواج في الحدود الآمنة، ولكن هناك ارتفاع طفيف في أمواج خليج السويس.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، فالبلاد تتأثر بكتل هوائية ذات درجة حرارة مرتفعة وامتداد مرتفع جوي يعمل على احتباس الرطوبة وزيادة درجات الحرارة.

وحذر المواطنين من ضرورة تجنب التعرض للشمس خاصة في أوقات الظهيرة.