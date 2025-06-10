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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برنامج «صباح البلد» يستعرض حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، في فقرته الصباحية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضح التقرير المعروض خلال البرنامج أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية، ويميل إلى الاعتدال ليلًا بجميع الأنحاء.

كما تم التحذير من بعض الظواهر الجوية المتوقعة، أبرزها تكوّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط الرياح في بعض المناطق، ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال المساء.

وعرض البرنامج أبرز درجات الحرارة المتوقعة، حيث سجلت القاهرة 37 درجة للعظمى و23 للصغرى، في حين وصلت العظمى في قنا إلى 42 درجة وأسوان 41 درجة.

حالة الطقس حالة الطقس في مصر حالة الطقس اليوم الثلاثاء درجات الحرارة في مصر

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