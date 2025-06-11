استشهاد 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات في غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن 25 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا صباح اليوم، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قرب مركز لتوزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة

في سياق متصل، أدى قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، بحسب مصادر محلية.

كما أسفر قصف جوي على شمال مدينة غزة عن استشهاد 4 مواطنين آخرين، بينما تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك أحياء التفاح والدرج شرقي مدينة غزة، ومناطق جنوب خان يونس مثل بطن السمين وقيزان أبو رشوان وقيزان النجار.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دخل شهره التاسع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة وصعوبة وصول المساعدات إلى المدنيين.