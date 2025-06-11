تعرف على أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4680 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5348 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37440 جنيهاً.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.57 جنيه للبيع و49.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.64 جنيه للبيع، و56.52 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.91 جنيه للبيع، و66.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.22 جنيه للبيع، و13.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.92 جنيه للبيع، و161.54 جنيه للشراء.

حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، إن البلاد تشهد أجواءً حارة خلال هذه الفترة، وإن الجميع يشعر بالارتفاعات.

وأوضحت أن الفترة المقبلة لن يكون هناك اختلافات كبيرة في درجات الحرارة عن التي شهدتها البلاد خلال الفترة المقبلة، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستمون يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت أن هذه الأيام البلاد تسجل درجات حرارة تكون بين الـ 36 و37 درجة، وأن منخفض الهند الموسمي بدأ، وأن الفترة الحالية هناك تغيرات في درجات الحرارة، وهناك رطوبة وهذا كله بسبب موسم الهند.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة والرطوبة تختلف من منطقة لأخرى، وأن نسب الرطوبة أصبحت ترتفع في الفترة الأخيرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة الكبرى: العظمى 37 والصغرى 23، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 36 والصغرى 22، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب مشمس.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 20، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 24 كم/س، وستكون السحب مشمس.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.

وسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 27، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 34 كم/س، وستكون السحب مشمس.

شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وسيكون الجو مشمسا.