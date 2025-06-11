تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها سوق الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4680 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5348 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37440 جنيهاً.