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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض الهند الموسمي يؤثر على حالة الجو.. الأرصاد توضح

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، إن البلاد تشهد أجواءً حارة خلال هذه الفترة، وإن الجميع يشعر بالارتفاعات.

وأوضحت أن الفترة المقبلة لن يكون هناك اختلافات كبيرة في درجات الحرارة عن التي شهدتها البلاد خلال الفترة المقبلة، وأن ذروة الارتفاع  في درجات الحرارة ستمون يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت أن هذه الأيام البلاد تسجل درجات حرارة تكون بين الـ 36 و37 درجة، وأن منخفض الهند الموسمي بدأ، وأن الفترة الحالية هناك تغيرات في درجات الحرارة، وهناك رطوبة وهذا كله بسبب موسم الهند.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة والرطوبة تختلف من منطقة لأخرى، وأن نسب الرطوبة أصبحت ترتفع في الفترة الأخيرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.

القاهرة الكبرى: العظمى 37 والصغرى 23، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 36 والصغرى 22، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب مشمس.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 20، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 24 كم/س، وستكون السحب مشمس.
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
وسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 27، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 34 كم/س، وستكون السحب مشمس.
شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وسيكون الجو مشمسا.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

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