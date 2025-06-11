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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية حتى السبت

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الأجواء هذه الأيام شديدة الحرارة ونعيش موجة حارة، موضحة أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لن تختلف كثيرًا، وأن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى يوم الجمعة من المحتمل أن تصل إلى 38 درجة.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن محافظات الصعيد ستصل فيها درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وهذا متوقع تسجيله يوم الجمعة القادمة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة حتى يوم السبت القادم، وهي أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من السنة، مشيرة إلى أن معدلات الحرارة المناخية في شهر 6 أعلى من شهر 5.

وأوضحت أن متوسط معدلات درجات الحرارة في شهر 6 يتراوح من 34 إلى 35 درجة مئوية، وخلال هذه الأيام نسجل 37 و38 درجة مئوية، فهذا يعد أعلى من المعدل الطبيعي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء .


القاهرة الكبرى: العظمى 37 والصغرى 23، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 36 والصغرى 22، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب مشمس.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 20، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 24 كم/س، وستكون السحب مشمس.
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
وسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 39 والصغرى 27، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 34 كم/س، وستكون السحب مشمس.
شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب مشمس.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية صدى البلد درجات الحرارة المتوقعة

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