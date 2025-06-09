هل البلاد تتأثر بعواصف رملية وترابية.. الأرصاد تجيب

رد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال هل ستتعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة، وقال إن هذه الفترة أغلب الرياح سرعتها معتدلة، على جميع المحافظات، وأن قوية الرياح تكون 35 كيلو متر، ولكن بشكل عام لن يكون هناك عواصف رملية ولا ترابية اليوم.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، إن الظاهرة الأبرز في نهاية أيام العيد هي الشبورة التي تظهر في الساعات الصباحية، ولذلك على المواطنين الحذر.

ووجه نصائح هامة للمواطنين وقال إن نسب الرطوبة أصبحت ترتفع، ولذلك على المواطنين الاستعداد لموسم الصيف، ولذلك يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول كميات كبيرة من المياه.

وأوضح أن البلاد تشهد أجواء ارتفاع في نسب الرطوبة، وأن منخفض الهند الموسمي أصبح يظهر، ولذلك نشعر بارتفاع في نسب الرطوبة وحرارة الجو.

ولفت إلى أن حركة الملاحة مستقرة، وأنه من يوم للأخر يكون هناك أمواج بالبحر الأحمر، ولكن في حالة حدوث شئ يتم التنبيه على المواطنين الموجودين بالشواطئ، أو في أثناء الصيد.

وأشار إلى أن البلاد لمدة أسبوع مقبل ستكون درجات الحرارة مرتفعة، ولكن بعد ذلك قد تنخفض درجات الحرارة، ولكن على المواطنين متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود القياتي، إن البلاد تشهد أجواء حارة، وأن فترة العيد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن الفترة المقبلة ستكون درجات الحرارة بين الـ 35 و36 درجة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ولمدة أسبوع لن يكون هناك تغيرات كبيرة في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الحالية وتسجل على القاهرة 36 درجة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة تقل بشكل تجريجي عندما نتجه للمحافظات الساحلية، وأن مناطق الصعيد تسجل أعلى درجات حرارة، وأن البلاد تتأثر بشبورة في الساعات الصباحية.

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 35 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 21

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 37 20

السويس 36 21

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 34 21

كاترين 30 12

الطور 33 24

طابا 32 21

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 27 19

السلوم 32 20

سيوة 37 19

رأس غارب 37 25

الغردقة 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24



