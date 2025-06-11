استعدادات مكثفة في بورفؤاد لعقد امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بدء استعدادات الأجهزة التنفيذية على مستوى المدينة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن إنتظام سير الإمتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الإمتحانات.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير إمتحانات الثانوى العام بانتظام، موجهاً الإدارات الميدانية بالمرور اليومي على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات .

الدكتور إسلام بهنساوي يوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء إمتحانات الثانوية العامة

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بسرعة الإنتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتعاون الأجهزة التنفيذية مع كافة الجهات في تجهيز اللجان والإستراحات على أعلى مستوى، مؤكداً على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان، فضلاً عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافي خارج اللجنة خلال فترة الإمتحانات.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان المدينة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الإمتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب. للإمتحانات، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين في كافة المدارس التي بها لجان الإمتحانات ، موجهاً بالتأكيد على شركة القناة لتوزيع الكهرباء لضمان عدم إنقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأضاف أنه جرى تجهيز استراحات لإستقبال العاملين بلجان إمتحانات الثانوية العامة.

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي بضرورة تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الإمتحانات، وفي المناطق

المحيطة بالمدارس التي تجري بها الإمتحانات، مؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الإمتحانات في هدوء و توفر سبل الراحة الكاملة للطلاب.