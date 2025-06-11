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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار رش وتعقيم محيط محال الجزارة

بهنساوي: تكثيف مكافحة الحشرات ضمن إجراءات الوقاية والقضاء على ناقلات الأمراض
بهنساوي: تكثيف مكافحة الحشرات ضمن إجراءات الوقاية والقضاء على ناقلات الأمراض
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ خطة عمل وحدة القوارض والحشرات، وذلك من خلال قيام فريق القوارض والحشرات بأعمال رش وتطهير محيط محال الجزارة عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخدها أجهزة المدينة للحفاظ على الصحة العامة، والقضاء على بؤر ووجود هذه الحشرات، للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريقها.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لجميع أروقة الممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ جميع المهام الموكلة إليها.

بهنساوي: تكثيف مكافحة الحشرات ضمن إجراءات الوقاية والقضاء على ناقلات الأمراض

كما روعي أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية جميع الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين.

وقال الدكتور إسلام بهنساوي، إن وحدة القوارض بمدينة بورفؤاد تكثف أنشطتها الوقائية، وأعمال المكافحة، بصورة يومية لتغطية جميع الأماكن المستهدفة، متخذة جميع التدابير والإجراءات المتبعة للقضاء على ناقلات الأمراض، للحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض التي تنتقل عبر ناقلات الأمراض.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد الرش القوارض و الحشرات التعقيم

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