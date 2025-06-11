رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار رش وتعقيم محيط محال الجزارة

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ خطة عمل وحدة القوارض والحشرات، وذلك من خلال قيام فريق القوارض والحشرات بأعمال رش وتطهير محيط محال الجزارة عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخدها أجهزة المدينة للحفاظ على الصحة العامة، والقضاء على بؤر ووجود هذه الحشرات، للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريقها.
وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لجميع أروقة الممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ جميع المهام الموكلة إليها.
بهنساوي: تكثيف مكافحة الحشرات ضمن إجراءات الوقاية والقضاء على ناقلات الأمراض
كما روعي أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية جميع الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين.
وقال الدكتور إسلام بهنساوي، إن وحدة القوارض بمدينة بورفؤاد تكثف أنشطتها الوقائية، وأعمال المكافحة، بصورة يومية لتغطية جميع الأماكن المستهدفة، متخذة جميع التدابير والإجراءات المتبعة للقضاء على ناقلات الأمراض، للحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض التي تنتقل عبر ناقلات الأمراض.