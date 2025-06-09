توفير الرعاية الكاملة لـ 3 أطفال ألقتهم أسرتهم بالشارع ببورسعيد

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بسرعة تدخل فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لفحص حالة ٣ اطفال يفترشون الارض على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة في استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد عدد من الأطفال في ظروف إنسانية صعبة

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية صورًا ومقاطع توثق وجود ثلاثة أطفال بلا مأوى، يفترشون مدخل عمارة سكنية، في مشهد مؤلم أثار تعاطف المواطنين واستياءهم، وسط مناشدات من السكان بالتدخل لإنقاذ الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

وبناءً على توجيهات محافظ بورسعيد تحرك فريق التدخل السريع، وتحت إشراف الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وتم إجراء بحث اجتماعي شامل للأطفال وتبين من خلال الفحص أن الأطفال لديهم أسرة وأن الأب والأم والجد والجدة على قيد الحياة، إلا أن وجود خلافات أسرية بين الوالدين كان السبب وراء ترك الأطفال في هذا الوضع المؤسف

محافظ بورسعيد يوجه بالتدخل فوري من مديرية التضامن لبحث الحالة الاجتماعية للأطفال لتوفير بيئة صحية وآمنة لهم

وأكدت الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية تضامن بورسعيد ان اللواء محب حبشي كان احن عليهم من اسرتهم و أن المديرية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على ضرورة التحرك الفوري في مثل هذه الحالات الإنسانية.

وأكد محافظ بورسعيد بضرورة وسرعة التعامل مع أية وقائع تمس الأطفال أو تعرضهم للخطر مؤكدًا علي أن فرق الرصد والتدخل السريع لمديرية التضامن يعمل على مدار الساعة لرصد الحالات والتعامل معها بشكل عاجل.