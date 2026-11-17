من تعطل الخدمات المصرفية في أكبر البنوك الأمريكية، إلى توقف أنظمة شركة يونايتد إيرلاينز، مرورًا بأزمة غير مسبوقة شلت حركة الطيران في الولايات المتحدة.. سلسلة من الأعطال التقنية المتلاحقة تضع البنية التكنولوجية للمؤسسات الأمريكية تحت الاختبار، وتثير تساؤلات بشأن مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات الرقمية، خاصة بعد العطل العالمي الذي ضرب خدمات مايكروسوفت.

لم تكن أزمة الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي نهاية سلسلة الاضطرابات التقنية التي طالت قطاعات حيوية في البلاد، إذ امتدت الأعطال خلال الأيام التالية إلى شركات الطيران والمؤسسات المصرفية، وسط تقارير عن صعوبات في الوصول إلى الحسابات البنكية وإتمام المعاملات المالية، بالتزامن مع اضطرابات واسعة في أنظمة تشغيل وخدمات رقمية.

وفي تطور جديد، أبلغ عملاء عدد من أكبر البنوك الأمريكية، الاثنين 16 نوفمبر، عن أعطال في الخدمات المصرفية الإلكترونية، بالتزامن مع إعلان شركة يونايتد إيرلاينز تعرض أنظمتها لمشكلة تقنية أثرت على الرحلات المغادرة، وذلك بعد أيام من توقف حركة الطيران الأمريكية على مستوى البلاد بسبب خلل في شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

أولًا.. عطل تقني يربك أكبر البنوك الأمريكية.. وشكاوى من توقف الخدمات المصرفية

أفادت وكالة «رويترز» بأن عملاء عدد من أكبر البنوك الأمريكية واجهوا صعوبات في إجراء المعاملات المالية والوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، الاثنين 16 نوفمبر، بعد تعرض بنك «جيه بي مورجان تشيس» لمشكلة تقنية مرتبطة بخلل برمجي في أنظمة الأجهزة الداخلية.

وقال البنك، الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، إن الخلل تسبب في إبطاء معالجة بعض المعاملات، موضحًا أنه لا توجد أدلة على ارتباط المشكلة بهجوم إلكتروني.

وأضاف متحدث باسم البنك أن العملاء لا يزال بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم وأموالهم، لكن بعض الخدمات استغرقت وقتًا أطول من المعتاد، مؤكدًا العمل على معالجة المشكلة.

ووفقًا لـ«رويترز»، امتدت تداعيات الخلل إلى معاملات مع مؤسسات مصرفية أخرى، عندما كان بنك جيه بي مورجان طرفًا في تلك العمليات، وهو ما يفسر جانبًا من شكاوى العملاء في بنوك أخرى، دون أن يعني تعرض جميع المؤسسات لعطل مستقل أو شامل.

بنوك كبرى في دائرة الأعطال.. وشكاوى من تعطل التحويلات والحسابات

وبحسب بيانات موقع «داون ديتكتور» المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية، سجل عملاء عدد من المؤسسات المصرفية الأمريكية ارتفاعًا في البلاغات المتعلقة بصعوبة الوصول إلى الحسابات والخدمات الإلكترونية.

وشملت المؤسسات التي رصد الموقع ارتفاع الشكاوى بشأنها:

• بنك «جيه بي مورجان تشيس».

• بنك «أوف أمريكا».

• بنك «يو إس بنك».

• بنك «ويلز فارجو».

• بنك «ترويست».

كما رصد الموقع شكاوى من عملاء بشأن خدمات «كابيتال وان»، إلى جانب مشكلات مرتبطة بتطبيق المدفوعات الرقمية «زيل» (Zelle).

وذكرت شبكة «CBS News» أن عدد البلاغات المتعلقة بمشكلات بنك تشيس اقترب من 4800 بلاغ بحلول الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت الشرقي، فيما أبلغ عملاء عن صعوبات في تسجيل الدخول، والاطلاع على الأرصدة، وإجراء التحويلات المصرفية، فضلًا عن مشكلات في بعض خدمات أجهزة الصراف الآلي لدى بنك أوف أمريكا.

وفي المقابل، أوضح بنك «يو إس بنك» أن أنظمته لم تتأثر مباشرة بالخلل، لكنه حذر من احتمال تأخر بعض عمليات إرسال واستقبال الأموال عبر «زيل» عندما تتضمن المعاملات مؤسسات مصرفية أخرى.

كما أكدت شركة «زيل» أن خدمتها تعمل بصورة طبيعية، وأن المشكلات التي يواجهها بعض المستخدمين قد تكون مرتبطة بالبنوك التي يتعاملون معها.

ثانيًا.. عطل واسع يضرب يونايتد إيرلاينز.. تأخر الرحلات بسبب خلل في أنظمة التشغيل

وفي تطور آخر يعزز المخاوف بشأن الاضطرابات التقنية التي تضرب قطاعات حيوية في الولايات المتحدة، أعلنت شركة الطيران الأمريكية «يونايتد إيرلاينز» تعرض أنظمتها لمشكلة تقنية واسعة النطاق، الاثنين، أثرت على الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية.

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس» (AP)، أكدت الشركة أنها واجهت خللًا تقنيًا تسبب في تأخر بعض الرحلات، لكنها تمكنت من معالجة المشكلة بعد نحو ساعة ونصف من بدء إبلاغ الطيارين عن الصعوبات التي واجهوها.

وأوضحت الشركة أن العطل لم يؤثر على الطائرات التي كانت بالفعل في الجو، كما لم يمتد إلى رحلات شركة «يونايتد إكسبريس» الإقليمية، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على أن الواقعة مرتبطة بهجوم إلكتروني.

وأضافت الوكالة أن المشكلة ارتبطت، وفقًا لما نقله طيارون إلى مراقبي الحركة الجوية، بنظام تستخدمه الشركة لحساب الوزن النهائي للطائرة قبل الإقلاع، وهي خطوة أساسية لتحديد إمكانية الإقلاع بأمان.

كما أشارت بيانات موقع «فلايت أوير» لتتبع حركة الطيران إلى تسجيل 418 رحلة تابعة للشركة تأخرت بحلول أواخر ظهر الاثنين.

ومن جانبها، اعتذرت يونايتد إيرلاينز لعملائها عن الاضطرابات، مؤكدة استعادة الأنظمة المتأثرة.

ثالثًا.. مايكروسوفت تشعل المخاوف.. عطل عالمي يشل Outlook وTeams لأكثر من 24 ساعة

وقبل أزمة البنوك ويونايتد إيرلاينز، واجهت شركة التكنولوجيا الأمريكية «مايكروسوفت» اضطرابًا تقنيًا عالميًا طال عددًا من خدماتها الرئيسية، وفي مقدمتها تطبيقات «أوتلوك» (Outlook) و«تيمز» (Teams)، إلى جانب مساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» (Copilot).

وذكرت وكالة «رويترز» أن العطل استمر لأكثر من 12 ساعة في مرحلته الأولى، وأدى إلى تعطيل خدمات الاتصالات الرقمية لدى شركات ومؤسسات حكومية في عدة دول، ما تسبب في صعوبات أمام الموظفين في إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة جداول الاجتماعات، وعقد المؤتمرات الافتراضية.

وأضافت الوكالة أن الاضطراب امتد إلى مؤسسات حكومية وشركات في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، كما تسبب في تأخيرات لدى شركات تداول، وأعاق بعض الشركات عن نشر نتائجها المالية، ودفع شركات طيران إلى التحذير من تأخر الاتصالات مع العملاء.

وأرجعت مايكروسوفت المشكلة إلى أعطال في الخوادم، وقالت إنها بدأت نشر تحديثات برمجية لمعالجة الخلل واستعادة استقرار الأنظمة.

وفي 14 نوفمبر، أعلنت الشركة استعادة الخدمات بالكامل عبر «أوتلوك» و«تيمز» وغيرها من منتجاتها، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناجم عن نشاط خبيث أو هجوم إلكتروني.

رابعًا.. الجمعة السوداء للطيران الأمريكي.. إدارة الطيران توقف الرحلات على مستوى البلاد

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت، الجمعة 13 نوفمبر، واحدة من أبرز أزمات الطيران خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا بوقف إقلاع الرحلات الجوية من المطارات في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية خلل في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، جاء القرار عقب رصد مشكلة في الاتصالات أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية على مستوى الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراء احترازي شمل وقف مغادرة الطائرات من المطارات الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير النقل الأمريكي شون دافي أرجع الأزمة إلى مشكلات في الشبكة القديمة التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، بعدما تعرضت المحولات وأجهزة توجيه البيانات لضغط أدى إلى تعطلها.

واستمر قرار وقف الرحلات لأكثر من أربع ساعات، قبل أن تعلن السلطات رفعه واستئناف حركة الطيران تدريجيًا.

وبحسب وزارة النقل الأمريكية، جرى إيقاف أكثر من 3500 رحلة جوية بشكل آمن، فيما استؤنفت أكثر من 8000 عملية تشغيل للطائرات خلال الساعات التي أعقبت رفع قرار وقف الحركة.

ولم يقتصر تأثير الأزمة على الرحلات التي توقفت خلال فترة القرار، بل امتد إلى جداول الرحلات اللاحقة، مع تحذير السلطات من استمرار التأخيرات والإلغاءات لحين عودة حركة الطيران إلى معدلاتها الطبيعية.

خلل في جهاز توجيه البيانات.. كيف بدأ شلل الطيران الأمريكي؟

وفي تفسير أكثر تفصيلًا لأسباب الأزمة، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، خلال مؤتمر صحفي نقلته وزارة النقل الأمريكية، إن الخلل وقع أثناء أعمال صيانة وتحديث لخطوط الاتصالات القديمة التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأوضح أن أحد المتعاقدين، وهو شركة «إل 3 هاريس» (L3Harris)، كان يعمل على نقل خطوط اتصالات قديمة تعتمد على الأسلاك النحاسية إلى شبكة الألياف الضوئية، في إطار تحديث البنية التحتية للاتصالات.

وأضاف أن جهاز توجيه بيانات جرى التعامل معه خلال عملية التحديث بدأ في إرسال عدد هائل من طلبات الاتصال إلى أجهزة التوجيه الأخرى داخل شبكة مراقبة الحركة الجوية، ما تسبب في إغراق الشبكة بالبيانات.

وأشار دافي إلى أن النظام سجل أكثر من 1000 محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ، وهو ما أدى إلى اضطرابات في الاتصالات مع الطائرات، فضلًا عن التأثير على بعض بيانات الرادار.

وأكد أن السلطات لم تحسم ما إذا كان السبب خطأ في عملية التركيب أو خللًا في جهاز التوجيه نفسه، لكنه استبعد أن يكون الحادث ناتجًا عن هجوم إلكتروني.

وشدد على أن قرار وقف الرحلات جاء حفاظًا على سلامة المسافرين، بعدما تأثرت أنظمة الاتصالات والرادار المستخدمة في توجيه الطائرات.

آلاف الرحلات الملغاة.. ومطارات أمريكية تتحول إلى ساحات انتظار

وكشفت تداعيات الأزمة عن حجم الاضطراب الذي أصاب حركة الطيران الأمريكية، إذ ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن عدد الرحلات الملغاة اقترب من 5000 رحلة مساء الجمعة، مع استمرار تأثير القرار على المطارات وشركات الطيران حتى بعد استئناف الحركة.

وأوضحت الصحيفة أن مطار أوهير الدولي في شيكاغو كان الأكثر تضررًا، مع تسجيل 722 رحلة ملغاة، تلاه مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا بـ691 رحلة، ثم مطار دالاس فورت وورث بـ491 رحلة.

كما سجل مطار واشنطن دالاس الدولي 240 رحلة ملغاة، وسط توقعات باستمرار التأخيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب «رويترز»، كان من المقرر مغادرة أكثر من 1.5 مليون مسافر من المطارات الأمريكية على متن نحو 11 ألف رحلة بعد الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، وهو ما يعكس حجم حركة السفر التي تأثرت بالقرار.

وأشارت التقارير إلى أن بعض شركات الطيران اضطرت إلى إيقاف الرحلات الداخلية لبقية ليلة الجمعة، مع العمل على استئناف التشغيل تدريجيًا في اليوم التالي.

خامسًا.. أزمة واحدة أم أعطال متفرقة؟.. ما الرابط بين مايكروسوفت والبنوك والطيران؟

تطرح سلسلة الاضطرابات التقنية المتلاحقة تساؤلات بشأن مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها المؤسسات الأمريكية، خاصة مع تزامن أعطال طالت قطاعات مختلفة خلال أيام قليلة.

لكن من المهم التمييز بين تزامن هذه الأحداث وبين وجود رابط تقني مباشر بينها؛ إذ لم تعلن السلطات أو الشركات المعنية أن عطل مايكروسوفت تسبب في أزمة الطيران أو مشكلات البنوك، كما لا توجد أدلة مؤكدة على أن الوقائع الثلاث ناتجة عن هجوم إلكتروني واحد.

فبحسب المعلومات المعلنة، ارتبط عطل مايكروسوفت بمشكلات في الخوادم، بينما نتجت أزمة الطيران عن خلل في شبكة الاتصالات وأجهزة توجيه البيانات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، في حين أرجع جيه بي مورجان مشكلاته المصرفية إلى خلل برمجي في أنظمة الأجهزة الداخلية.

ومع ذلك، نقلت شبكة «CBS News» عن مايك تشابل، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والتحليلات والعمليات بجامعة نوتردام، تحذيره من أن الحوادث التقنية الثلاث تكشف مشكلة أوسع تتعلق بتعقيد الأنظمة الرقمية واعتماد المؤسسات بصورة متزايدة على بنى تكنولوجية مترابطة، قد يؤدي تعطل أحد مكوناتها إلى اضطرابات واسعة في الخدمات التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص.

وتشير هذه الوقائع إلى أن التحدي لا يقتصر على معالجة الأعطال بعد وقوعها، بل يمتد إلى ضرورة تحديث البنية التحتية القديمة، وتعزيز أنظمة النسخ الاحتياطي، وتوفير بدائل تشغيلية تضمن استمرار الخدمات الحيوية عند حدوث أي خلل تقني.