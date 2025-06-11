رُهاب السعادة مرض نفسي يُهدد الراحة النفسية.. تفاصيل

أكد الدكتور وليد هندي، أخصائي نفسي، أن هناك مرضًا نفسيًا نُعاني منه يُعرف باسم "الشيروفوبيا" أو "رُهاب السعادة"، مشيرًا إلى أن بعض الناس تخاف من السعادة.

وقال هندي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أحد مؤشرات "الشيروفوبيا" هو أنه عندما نضحك كثيرًا نقلق أن يحدث لنا شيء.

وأضاف أن هذا الأمر يؤثر على الأبناء بشكل كبير، موضحًا أن حديث الأمهات يُؤثر على الأبناء وعلى التركيز وعلى بعض السلوكيات العامة الموجودة عندهم أثناء فترة الاختبارات.

آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم والإدارات والمديريات التعليمية لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025:

توفير جميع التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين.

توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان وتوفير جميع احتياجاتهم.

التأكد من تواجد المراوح بجميع اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.

توفير المياه المبردة في اللجان لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.

تجهيز وتوفير الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان.

توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة في اللجان.

التنبيه على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، ساعات سمارت).

التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات، وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

تشكيل غرف عمليات بالوزارة والإدارات والمديريات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

