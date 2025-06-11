امتحانات الثانوية العامة 2025| 12 إجراءً عاجلاً استعدادا لبدء الماراثون الأحد

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم والإدارات والمديريات التعليمية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 المقرر انطلاقها الأحد القادم؟ سؤال يشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور المتوترين حاليا من قرب ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم والإدارات والمديريات التعليمية لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025:

توفير جميع التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين.

توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان وتوفير جميع احتياجاتهم.

التأكد من تواجد المراوح بجميع اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.

توفير المياه المبردة في اللجان لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.

تجهيز وتوفير الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان.

توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة في اللجان.

التنبيه على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، ساعات سمارت).

التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

تشكيل غرف عمليات بالوزارة والإدارات والمديريات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء.

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء (علوم ورياضة).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء (علوم ورياضة).

الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (علمي رياضة).

الخميس 10 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية (علمي رياضة).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ (أدبي).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا (أدبي).

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء ( أدبي).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”



الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء.

الأحد 6 يوليو 2025: الجيولوجيا.

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء (علمي علوم).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء (علوم ورياضة).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء (علوم ورياضة).

الأحد 6 يوليو 2025: الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة).

الثلاثاء 8 يوليو 2025: الديناميكا (علمي رياضة).

الخميس 10 يوليو 2025: الاستاتيكا (علمي رياضة).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ (أدبي).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا (أدبي).

الأحد 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع (أدبي).

الخميس 10 يوليو 2025: الفلسفة والمنطق (أدبي).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

الخميس 19 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

الثلاثاء 24 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

الخميس 26 يونيو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

الأحد 29 يونيو 2025: مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

الثلاثاء 1 يوليو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).

الأحد 6 يوليو 2025: مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة.

الثلاثاء 8 يوليو 2025: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة.

الخميس 10 يوليو 2025: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد



الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: التربية الوطنية.

الخميس 19 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة أولى.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة ثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة أولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة ثانية.

الأحد 6 يوليو 2025: التاريخ ورقة أولى.

الثلاثاء 8 يوليو 2025: التاريخ ورقة ثانية.

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: التربية الوطنية.

الخميس 19 يونيو 2025: الاقتصاد + الإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة أولى.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة العربية ورقة ثانية.

الأربعاء 25 يونيو 2025: الفلسفة + المنطق.

الخميس 26 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة أولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا ورقة ثانية.

الأحد 6 يوليو 2025: التاريخ ورقة أولى.

الثلاثاء 8 يوليو 2025: التاريخ ورقة ثانية.

الأربعاء 9 يوليو 2025: اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية.

الخميس 10 يوليو 2025: علم النفس + علم الاجتماع.