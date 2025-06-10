امتحانات الثانوية العامة | وزير التعليم يوجه بتوفير كافة الإمكانيات لنجاحها

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جهوده المكثفة لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل ناجح ومنظم.

يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحظة بلحظة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 .

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو 2025 ، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بسلاسة.



يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتحديث نظام التعليم، وأهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث تم التشديد على دور المراقبين والمشرفين في الالتزام التام بالضوابط لضمان الشفافية والنزاهة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025

وبشأن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن :

المواد التي يمتحنها طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء).

المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية.

المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية).

المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الإقتصاد والإحصاء).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذار أي من المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة وذلك من خلال عضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة السير.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تظريف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم بأظرف منفصلة عن أظرف النظام الجديد.