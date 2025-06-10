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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"أمهات مصر": ندعو طلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجابات النماذج الاسترشادية

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، طلاب الصف الثالث الثانوي "شهادة الثانوية العامة"، للاطلاع علي إجابات النماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم علي موقعها الرسمي، وذلك للاستفادة منها.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها، إن وزير التربية والتعليم أعطى تعليمات بوضع إجابات النماذج الاسترشادية علي الموقع واتاحتها للطلاب، واصفة ذلك ب"القرار الجيد الذي يصب في مصلحة الطلاب في هذا الوقت الحرج بالنسبة لهم، خاصة مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي مقرر لها أن تبدأ 15 يونيو الجاري".

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر موجهه رسالة لطلاب الثانوية العامة قالت فيها: "ادخلوا على موقع وزارة التربية والتعليم، واطلعوا علي إجابات النماذج الاسترشادية بتركيز وتدربوا عليها جيدا، لان هذه النماذج رسمية وموثوقة المصدر".

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة بشكل أكبر هذا الأيام مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2025، ومساعدتهم في تنظيم وقتهم بين المراجعة والراحة، مع ضرورة إعداد الأكل الصحي لهم والمشروبات المفيدة للذاكرة ولصحتهم بشكل عام، حتي يستطيعوا المراجعة بكل جهد وتركيز، والبعد عن أي توتر قد يتعرضون له.

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الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

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