انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية.. غدا

تنتهي غدا الخميس الموافق 12 يونيو 2025 امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

وكان قد بدأ الخميس الموافق 29 مايو 2025 ، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية ، بموجب جداول امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية ، تم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وفيما يلي أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي: