ضبط مخزن بدون ترخيص بالقلج في الخانكة.. والتحفظ على 2 طن زيت وأرز وفول

شنت إدارة تموين الخانكة بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة بنطاق الخانكة والقلج والجبل الأصفر، لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص والتحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية.



وبناحية القلج، تمكنت الحملة من ضبط مخزن يعمل بدون ترخيص، والتحفظ على 2 طن زيت داخل تنك، و35 شيكارة أرز بإجمالي 875 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 45 شيكارة فول مدشوش أسترالي بإجمالي 1125 كيلوجرامًا.



كما أسفرت الحملة بناحية الخانكة عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد محال السوبر ماركت، شملت 9 زجاجات عصير، وزجاجة صوص، و16 زجاجة زبادو، و4 علب كركديه، و9 أكياس كاراتيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تداول السلع غير المطابقة للاشتراطات.