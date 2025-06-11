إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2025 لهؤلاء الطلاب.. تحذير عاجل من التعليم

حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد

وقالت مديريات التربية والتعليم : أنه في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الاتية :

تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير.

الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة.

القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها.

التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل.

استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.

مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير.

إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة.

حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط

كما أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية :

حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها.

تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة.

تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها.

إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025

تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة.

إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية.

إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية.

حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل.

إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم.

إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء



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الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)

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الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

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الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة )

الأحد 6 يوليو 2025 : الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

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الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

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الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

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الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

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الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

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