ينطلق الأحد القادم، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية.
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، بالأيام والتواريخ والمواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم لطلاب النظامين الجديد والقديم.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء
الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء
الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا
الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم)
8 محظورات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، محظورات هامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يجب على طلاب الصف الثالث الثانوي تجنب الوقوع فيها طوال فترة ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 المقرر انطلاقه 15 يونيو 2025.
وتمثلت هذه المحظورات الواجب تجنبها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ما يلي:
- يحظر اصطحاب أى وسيلة يمكن أن تستخدم فى الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
- يحظر دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بالهاتف المحمول
- يحظر تصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 ونشرها عبر صفحات الغش الالكتروني .
- يحظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 .
- لا يسمح لأى طالب بأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس .
- لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025
- يحظر التدخين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
- يحظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025