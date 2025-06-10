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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يؤثر على المستخدمين.. عطل مفاجئ يضرب chatgpt على مستوى العالم

تطبيق ChatGPT
تطبيق ChatGPT
لمياء الياسين

واجه تطبيق ChatGPT العديد من المشاكل، مما أدى إلى عجز المستخدمين عن الوصول إلى روبوت الدردشة والتوقف تمامًا عن إستخدام  الخدمة.

وقف الخدمة وأسبابه

ووفقًا لموقع «theverge ، أصيبت خدمة ChatGPT من OpenAI بعطل مفاجيء لدى بعض المستخدمين وبدأت المنصة تواجه العديد من المشاكل في الأداء صباح اليوم حوالي الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتتأثر بها مناطق متعددة عالميًا.

خدمة ChatGPT

تحويل النصوص إلى فيديو

وتُشير صفحة حالة OpenAI إلى أن بعض المستخدمين قد بدأوا يواجهون «ارتفاعًا في معدلات الأخطاء ووقت استجابة» في ذلك الوقت، وأن المشاكل كانت تؤثر على تطبيق ChatGPT، وأداة Sora لتحويل النصوص إلى فيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجة تطبيقات OpenAI، اعتبارًا من الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت OpenAI سطرًا منفصلًا لأرتفاع معدلات الأخطاء في Sora»، ثم حدثت حالة ChatGPT إلى انقطاع جزئي«.

الوصول إلى تطبيق 

في الوقت نفسه يستطيع بعض المستخدمين الوصول إلى تطبيق ChatGPT، لكنهم يجدون الخدمة في المقابل بطيئة وتستغرق وقتًا أطول مقارنة بالوقت المعتاد للاستجابة، فيما يستطيع آخرون من استخدام روبوت الدردشة وذلك دون أي مشاكل، لذا يبدو أن تلك الانقطاعات والأخطاء لا تؤثر على جميع المستخدمين.

من ناحية أخرى، أكدت OpenAI أنها تواصل حاليا التحقيق في تلك المشكلة، ويعد ليس من الواضح ما هو سبب الانقطاعات، أو متى سيتم عودة الخدمة إلى طبيعتها.

تطبيق ChatGPT خدمة ChatGPT برمجة تطبيقات عطل تطبيق ChatGPT وقف الخدمة

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