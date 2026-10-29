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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري تبحث توفير قروضًا ميسرة لتمويل الأنظمة الحديثة والطاقة الشمسية

مساعد وزير الري
مساعد وزير الري
محمد كمال

قال المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، إن الوزارة تناقش توفير قروض ميسرة للمزارعين، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الوطنية، لتشجيعهم على تطبيق تكنولوجيا الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في الأنشطة الزراعية.

تمويل ميسر لتشجيع المزارعين على تحديث أنظمة الري

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير معدات الري الحديث وأنظمة الطاقة الشمسية، من خلال إتاحة منتجات بتكلفة مناسبة تساعد المزارعين على تبني هذه التقنيات وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأوضح أن القروض الميسرة المقترحة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، من خلال تحمل الدولة نسبة كبيرة من تكلفة المشروعات، مقابل مساهمة محدودة من جانب المزارع، بما يشجعه على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه داخل الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن التوسع في تطبيق تقنيات الري الحديث يسهم في ترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة استخدامها، وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يحقق استفادة أكبر من كل وحدة مياه مستخدمة في الزراعة.

وأكد مساعد وزير الري أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير المعدات والتقنيات اللازمة بأسعار مناسبة، بما يساعد على تسريع تبني الممارسات الزراعية الحديثة وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية.

الري الحديث القروض الميسرة الطاقة الشمسية ترشيد المياه

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