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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلا شيحة تشارك جمهورها صورًا من زيارتها للمسجد النبوي

حلا شيحة
حلا شيحة
تقى الجيزاوي

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها مجموعة من الصور خلال زيارتها الأخيرة للمدينة المنورة، حيث ظهرت في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، في لقطات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

حلا شيحة تستعيد ذكرياتها مع عامر منيب

وكانت حلا شيحة قد استرجعت ذكرياتها مع الفنان الراحل عامر منيب، من خلال صورة جمعتهما في كواليس فيلم «كامل الأوصاف»، الذي عُرض عام 2006، معبرة عن تقديرها لأخلاقه والتزامه الديني.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية «الاستوري» على «إنستجرام»: «لقيت الصورة دي عندي فيها عامر منيب الله يرحمه، افتكرت إزاي كان جميل وخلوق وإنسان محترم جدًا وكمان مكنش بيسيب فرض وإحنا في التصوير كان بيجمع الناس ويصلوا جماعة، يارب يرحمه رحمة واسعة يارب».

كما دعت له بالرحمة والمغفرة، وناشدت متابعيها الدعاء للراحلين من أهلهم وأحبابهم، قائلة: «اللهم اغفر لي ولوالدي، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، متنسوش تدعوا الدعاء ده وافتكروا اللي رحلوا من العالم ده من أهلنا وأحبابنا».

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