موعد انتهاء الموجة الحارة .. الأرصاد تعلن التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة، وانخفاض قيم ودرجات الحرارة مرة أخرى، وتوقعت أنه سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

العاصمة الادارية 38 22

6 اكتوبر 39 22

بنها 38 24

دمنهور 37 24

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 36 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 23

شبين الكوم 37 22

طنطا 36 22

دمياط 31 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 39 21

السويس 38 23

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 38 23

نخل 36 15

كاترين 32 12

الطور 35 24

طابا 35 23

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 31 20

العلمين 30 19

مطروح 29 20

السلوم 30 20

سيوة 36 22

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 26

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 40 24

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 44 28

الوادى الجديد 41 24

أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 45 32

المدينة 46 32

الرياض 45 30

المنامة 40 32

أبوظبى 42 29

الدوحة 45 31

الكويت 48 32

دمشق 38 20

بيروت 28 25

عمان 35 20

القدس 32 19

غزة 28 23

بغداد 48 28

مسقط 38 33

صنعاء 30 15

الخرطوم 46 32

طرابلس 28 21

تونس 33 20

الجزائر 27 22

الرباط 25 17

