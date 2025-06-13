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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الجمعة وشبورة مائية صباحًا

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارا على السواحل الشمالية معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر, فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 38 - 24

العاصمة الادارية 38 - 22

6 اكتوبر 39 - 22

بنها 38 - 24

دمنهور 37 -24

وادى النطرون 38 - 23

كفر الشيخ 36 -22

المنصورة 37 - 23

الزقازيق 38 -23

شبين الكوم 37 - 22

طنطا 36 - 22

دمياط 31 - 22

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

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