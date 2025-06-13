الجمعة ذروة الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، إن اليوم الجمعة يمثل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجات عظمى تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية في الظل.

وأشارت إلى أن تأثير الرطوبة المرتفعة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، خاصة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت أن هذا الارتفاع سيستمر حتى السبت، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأحد، ما يساهم في تحسن نسبي في حالة الطقس بالمناطق المختلفة.