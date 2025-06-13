هل تطرد النقابة حمو بيكا ؟ المهن الموسيقية تدرس القرار

كشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن آخر مستجدات أزمة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مشيرًا إلى أن الأخير أنهى فترة العقوبة التي أقرها مجلس التأديب بالنقابة، وأبدى تراجعًا واضحًا عن التصرفات السابقة التي تسببت في أزمته، مقدمًا اعتذارًا رسميًا.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن النقابة كانت قد أعلنت مؤخرًا قرارًا بشأن حمو بيكا، لكن تطور القضية الأخير تمثل في صدور حكم قضائي بحبسه، وفي حال تأييد الحكم، فإن ذلك يعني فقدانه أحد الشروط الأساسية للانضمام للنقابة، حتى على مستوى التصريح المؤقت.

وأوضح عضو المجلس أن النقابة ستتابع مجريات القضية عن كثب، مؤكدا أنه في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، سيجتمع مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، لدراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عضوية بيكا، بما يحافظ على هيبة النقابة وضوابطها المهنية.

ولفت إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع انشغال النقابة بانتخابات التجديد النصفي المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، ما يزيد من أهمية اتخاذ قرارات تتماشى مع المرحلة الجديدة وتنظيم العمل النقابي بشكل يليق بصورة الفن المصري.