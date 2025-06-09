تفاصيل قرعة التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الموسيقيين| خاص

يستعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية لإجراء قرعة التجديد النصفي يوم 15 يونيو الجاري قبل إجراء الانتخابات في أغسطس المقبل.



وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن قرعة التجديد النصفي سيتم خلالها اختيار 6 أعضاء من المجلس بشكل عشوائي لخروجهم من التشكيل الرسمي ولهم مطلق الحرية لإعادة التقديم والمشاركة في الانتخابات مرة أخرى.



أوضح المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن التجديد النصفي لا يشمل النقيب مصطفى كامل، وجميع الأعضاء وعددهم 12 شخصا سيتم إجراء قرعة على استمرارهم من عدمه.

وأشار في تصريحاته الخاصة إلى أن إجراءات التقدم للانتخابات تبدأ من يوم 22 يونيو وحتى نهاية شهر يوليو ليتم إجراء الانتخابات على القائمة النهائية للمرشحين لاختيار 6 أعضاء جدد.



كما كشف الدكتور محمد عبد الله أن نقيب الصحفيين سيبث إجراء القرعة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك لتقام أمام الجميع.

يضم مجلس إدارة نقابة الموسيقيين 12 عضوًا، بينهم أسماء بارزة مثل الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، نادية مصطفى، وعلاء سلامة وغيرهم، وتم انتخابات النقيب مصطفى كامل بالتزكية.