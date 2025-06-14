قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تتعرض لموجة رابعة من الهجمات الإيرانية وصفارات الإنذار تدوي
أمين عام الأمم المتحدة يطالب إيران و إسرائيل بخفض التصعيد
إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟
20 صورة من حفل أحمد سعد في نادي الشمس
ما هي صلاة الزوال ووقتها؟.. الإفتاء تحدد عدد ركعاتها وفضلها
ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟
تعليق عمرو أديب على أنباء ترشيح مدبولي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية
إيران تتوعد إسرائيل بانتقام ساحق بعد الهجوم الدموي.. الشرق الأوسط يترقب انفجار الصراع
معاش تكافل وكرامة يونيو 2025 .. موعد الصرف بالزيادة الجديدة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سيناتور : الشعب الأمريكي لايريد مساعدة مجرم الحرب نتنياهو المعتدي على إيران

السيناتور الأمريكية سمر لي
السيناتور الأمريكية سمر لي
محمد عبد المعز

قالت السيناتور الأمريكية بمجلس النواب الأمريكي “سمر لي” عن ولاية بنسلفانيا والمنتمية للحزب الديمُقراطي بإن الشعب الأمريكي لا يرغب في مساعدة مجرم الحرب الدولي نتنياهو المعتدي على إيران،والمنتهك للقانون الدولي،وقاتل الأطفال بغزة،والذي يرغب في توريط الولايات المتحدة الأمريكية بحرب وفقا لفوكس نيوز الأمريكية.

المحكمة الجنائية الدولية تنصف نتنياهو مجرم حرب

وصنفت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو،ووزير دفاعه السابق جانتس كمرجمي حرب دوليين لارتكابهم جرائم الإبادة العرقية الجماعية ضد الأطفال والنساء وفقا لتقارير وزراة الصحة الفلسطينية،والتي أكدتها شهادة وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن أمام الكونجرس الأمريكي عن الوضع بغزة.

نتنياهو يسعى لإشعال حرب هرمجدون

وانتهج نتنياهو محاولات متعددة لإشعال حرب كبرى بالمنطقة من أجل اشعال حرب نهاية العالم هرمجدون،وقرر مهاجمة إيران فجر الجمعة مستببا في سقوط ضحايا من المدنيين الإيرانيين بالإضافة لاغتيال العلماء النوويين.

وتصاعد التوتر العسكري بالمنطقة،وبدأت الدولة الإيرانية في رد العدوان الإسرائيلي عليها عقب إخطار مجلس الأمن الدولي مستهدفة مبنى وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي وعدة قواعد عسكرية إسرائيلية مساء الجمعة.

السيناتور الأمريكية “سمر لي” الشعب الأمريكي لا يرغب مساعدة مجرم الحرب نتنياهو المعتدي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الازهرية

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يواصلون اليوم امتحانات نهاية العام

دعاء النوم

دعاء النوم.. كلمات قصيرة تمحو خطاياك وتحفظك من البلاء طوال الليل

الصلاة

هل تجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟

: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد