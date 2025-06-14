سيناتور : الشعب الأمريكي لايريد مساعدة مجرم الحرب نتنياهو المعتدي على إيران

قالت السيناتور الأمريكية بمجلس النواب الأمريكي “سمر لي” عن ولاية بنسلفانيا والمنتمية للحزب الديمُقراطي بإن الشعب الأمريكي لا يرغب في مساعدة مجرم الحرب الدولي نتنياهو المعتدي على إيران،والمنتهك للقانون الدولي،وقاتل الأطفال بغزة،والذي يرغب في توريط الولايات المتحدة الأمريكية بحرب وفقا لفوكس نيوز الأمريكية.

المحكمة الجنائية الدولية تنصف نتنياهو مجرم حرب

وصنفت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو،ووزير دفاعه السابق جانتس كمرجمي حرب دوليين لارتكابهم جرائم الإبادة العرقية الجماعية ضد الأطفال والنساء وفقا لتقارير وزراة الصحة الفلسطينية،والتي أكدتها شهادة وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن أمام الكونجرس الأمريكي عن الوضع بغزة.

نتنياهو يسعى لإشعال حرب هرمجدون

وانتهج نتنياهو محاولات متعددة لإشعال حرب كبرى بالمنطقة من أجل اشعال حرب نهاية العالم هرمجدون،وقرر مهاجمة إيران فجر الجمعة مستببا في سقوط ضحايا من المدنيين الإيرانيين بالإضافة لاغتيال العلماء النوويين.

وتصاعد التوتر العسكري بالمنطقة،وبدأت الدولة الإيرانية في رد العدوان الإسرائيلي عليها عقب إخطار مجلس الأمن الدولي مستهدفة مبنى وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي وعدة قواعد عسكرية إسرائيلية مساء الجمعة.