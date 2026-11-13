محمد شلبي: تعيين 34 ألف عضو هيئة تدريس دفعة قوية للجامعات وتمكين الشباب

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وزيادة رواتبهم، إلى جانب الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات، تعكس رؤية استراتيجية واعية لبناء منظومة تعليم جامعي قوية، تقوم على تقدير الكفاءات العلمية والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم الأمم.

وأوضح أن هذه القرارات تحمل رسائل مهمة تؤكد إدراك الدولة المصرية لقيمة الأستاذ الجامعي ودوره المحوري في تشكيل وعي الأجيال وصناعة العقول القادرة على الابتكار والإبداع والمنافسة، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس لا يمثل مجرد إجراء اقتصادي، بل يعد استثمارًا مباشرًا في جودة التعليم والبحث العلمي ورفع كفاءة المؤسسات الجامعية.

وأضاف أن الموافقة على تعيين ما يقرب من 34 ألف عضو بهيئات التدريس والهيئات المعاونة تمثل خطوة مهمة نحو معالجة العجز في بعض التخصصات، ومواكبة الزيادة في أعداد الطلاب، وتخفيف الأعباء التدريسية عن أعضاء هيئة التدريس الحاليين، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الشباب من أصحاب الكفاءات العلمية للانضمام إلى المجتمع الأكاديمي والمشاركة في صناعة مستقبل الجامعات المصرية.

وأشار أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الكوادر الشابة ومنحها الفرصة الحقيقية لإثبات قدراتها، مؤكدًا أن ضخ دماء جديدة داخل الجامعات يسهم في تطوير أساليب التدريس، وتعزيز البحث العلمي، وخلق بيئة أكاديمية أكثر قدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

وشدد على أن النهوض بالتعليم العالي لا يتحقق فقط من خلال تطوير المنشآت الجامعية أو تحديث المعامل والبنية التكنولوجية، وإنما يبدأ بالاهتمام بالإنسان، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للأستاذ الجامعي والباحث، تضمن تقدير جهوده وتساعده على أداء رسالته التعليمية والبحثية على أكمل وجه.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم وأعضاء هيئة التدريس هو استثمار في مستقبل مصر الفكري والاقتصادي والتنموي، مشيدًا بتوجه الدولة نحو دعم الجامعات وتمكين الشباب، ومؤكدًا أن بناء الجمهورية الجديدة يبدأ من بناء الإنسان المصري القادر على العلم والعمل والابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.