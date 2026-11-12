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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أهالي قرى نصر النوبة يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ أسوان

خدمات طبية
خدمات طبية
محمد عبد الفتاح

أعرب أهالى قرى أبو سمبل وقسطل وتوماس وتوشكى غرب وشرق بمركز نصر النوبة عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لما تشهده القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً خلال عهده من إهتمام متواصل بتلبية إحتياجات المواطنين ، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية والوصول بها إلى مختلف التجمعات السكنية .

إستجابة سريعة لمطالب الأهالى
ووجه الأهالى الشكر للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإستجابته السريعة لمطالبهم وتوجيهاته بإيفاد قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالى هذه القرى ، تضم مختلف التخصصات الطبية ، مع توفير العلاج اللازم وصرفه بالمجان بما يخفف الأعباء عن المواطنين وييسر حصولهم على الرعاية الصحية .

تخصصات طبية وعلاجية متنوعة
ضمت القافلة ٩ أطباء ، و 6 صيادلة ، و 7 تخصصات طبية متنوعة ، فضلاً عن الأشعة والمعمل والصيدلية ، وتم تقديم الخدمات الطبية فى اليوم الأول لـ 389 حالة .

خدمات طبية متكاملة بقرية أبو سمبل


وفى هذا الإطار، وصلت القافلة الطبية إلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم بمسجد بدر بقرية أبو سمبل ، وبدأت فى تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية للأهالى ، وسط تعاون من أبناء القرية والقائمين على تنظيم وإستقبال القافلة، لتيسير إجراءات الكشف وتقديم الخدمة للمستفيدين .

تقدير للأطقم الطبية والجهود التنظيمية
كما عبر الأهالى عن تقديرهم للأطقم الطبية المشاركة، ومدير الإدارة الصحية بنصر النوبة ، ورئيس الوحدة المحلية ، وجميع الجهات والأفراد الذين ساهموا فى إنجاح القافلة ، مشيدين بتعاون أهالى القرية وشبابها وحسن إستقبالهم للقائمين على تقديم الخدمات الطبية .


تعكس القافلة الطبية حرص محافظة أسوان على سرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية ، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية ، والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والتجمعات الأكثر إحتياجاً تخفيفاً للأعباء عن المواطنين .

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