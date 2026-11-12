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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن موقف مبابي من المشاركة في مباراة فرنسا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية

كيليان مبابي
كيليان مبابي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بشأن موقف كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مواجهة منتخب فرنسا أمام إيطاليا، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتتجه الأنظار إلى ملعب «جوزيبي مياتزا»، الذي يستضيف مواجهة المنتخبين مساء اليوم، في ظل حالة الغموض التي تحيط بموقف مبابي، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى احتمالية غيابه عن اللقاء بسبب معاناته من انزعاج في عضلة الفخذ الخلفية.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت انتشار أنباء بشأن وجود خلاف بين مبابي ومدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان، يتعلق بالمركز الذي يفضل اللاعب المشاركة فيه، حيث يرغب نجم ريال مدريد في اللعب بمركز المهاجم الصريح بدلًا من الجناح الأيسر.

كما ترددت تقارير حول تفكير اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، في مغادرة معسكر منتخب فرنسا والعودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل الخضوع للعلاج والتعامل مع الإصابة التي يعاني منها.

وفي تطور مفاجئ، أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، مراسل شبكة «سكاي سبورتس»، تواجد كيليان مبابي ضمن قائمة منتخب فرنسا لمواجهة إيطاليا، رغم الشكوك التي أثيرت حول جاهزيته البدنية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح دي مارزيو أن مبابي لن يبدأ المباراة بصفة أساسية، حيث من المنتظر أن يجلس على مقاعد البدلاء، مع إمكانية الدفع به خلال الشوط الثاني ومنحه بعض الدقائق وفقًا لمجريات اللقاء وحالته البدنية.

وعلى مستوى ترتيب المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، يتصدر منتخب فرنسا الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على الصدارة.

مبابي فرنسا وإيطاليا دوري الأمم الأوروبية فرنسا إيطاليا

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