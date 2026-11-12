محافظ أسوان يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات بالسوق السياحى القديم

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال جولته الصباحية، قسم شرطة المرافق، بقيادة العميد عاطف عبد الله، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لتكثيف أعمال رفع الإشغالات بالسوق السياحى القديم أولاً بأول، ومنع أى تعديات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على انتظام النشاط التجارى.

يأتى ذلك فى ضوء جهود أجهزة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

الالتزام بخطوط التنظيم والتعامل الحاسم مع المخالفين

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة بالمساحات وخطوط التنظيم المحددة، وعدم السماح بامتداد الإشغالات إلى الممرات أو حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين وأصحاب الأنشطة الملتزمة.

تمركزات أمنية لتيسير حركة المواطنين والزائرين

وقال المهندس عمرو لاشين إنه بالتنسيق مع اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، تم وضع تمركزات أمنية داخل السوق السياحى القديم لمتابعة الحالة على مدار اليوم، والتصدى لأى إشغالات أو مخالفات فور ظهورها بما يسهم فى منع عودتها وتحقيق السيولة المرورية وسهولة حركة المتسوقين والسائحين المترددين على السوق.

تأتى هذه التحركات فى إطار خطة محافظة أسوان لفرض الانضباط بالأسواق والمناطق الحيوية، والحفاظ على المظهر الحضارى للسوق السياحى القديم باعتباره أحد المقاصد التجارية والسياحية المهمة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين والزائرين.