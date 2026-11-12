أخبار أسوان | إحكام السيطرة على المواد البترولية.. وتطوير للحركة المرورية.. وحملات بيطرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 11/11/2026 أحداث متنوعة.

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة انتظام تشغيل محطة " نعمة " المواجهة لمحطة السكك الحديدية، بعد تولى شركة «مصر للبترول» إدارتها وتشغيلها .

يأتى ذلك إستكمالاً للإجراءات الهادفة لإحكام منظومة توزيع وتداول المواد البترولية، وضمان إنتظام تقديم هذه الخدمة الحيوية وتلبية إحتياجات المواطنين.

https://www.elbalad.news/7176696

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية بميدان المحطة لمتابعة إنتظام الحركة المرورية فى ظل التخطيط الجديد ، والوقوف على جهود تحقيق السيولة ومنع التكدسات أمام الحافلات والأتوبيسات السياحية وسيارات الأجرة .

https://www.elbalad.news/7176690

تمكنت مديرية الطب البيطرى بأسوان من ضبط 45 كجم مخالفة، شملت 10 كجم لحوم بقرى، و25 كجم لحوم ضانى، و10 كجم دواجن وذلك لمخالفة الإشتراطات الصحية حيث تضمنت لحوماً مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ودواجن غير صالحة للاستخدام ، فضلاً عن مخالفات الغش التجارى.

https://www.elbalad.news/7176706

عقد سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الإقليمية واللجان الفرعية للمشروع القومي لمواجهة السمنة والنحافة والخمول البدني، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ أعمال المشروع بالمنطقة، والوقوف على معدلات الإنجاز وفق الخطة الموضوعة.

https://www.elbalad.news/7176710

جهود متنوعة



تحت شعار " كلنا مع بعض " ، أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تطبيق آلية جديدة لإعداد مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2027/2028، تعتمد على التخطيط التشاركى وإشراك المواطنين فى تحديد أولويات المشروعات وفقاً للإحتياجات الفعلية على أرض الواقع بما يضمن توجيه الإعتمادات المالية إلى المشروعات الأكثر إلحاحاً وتأثيراً فى تحسين مستوى الخدمات، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

https://www.elbalad.news/7177158

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام ، ومسئولى المتغيرات المكانية ومعاون المحافظ للمتابعة الميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز بملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات .

https://www.elbalad.news/7177165

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء مع وفد الإدارة المركزية للمناطق الإستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار برئاسة أحمد كمال لبحث آليات إستغلال المنطقة الإستثمارية بكركر ، المزمع إنشاؤها على مساحة نحو 4 آلاف فدان بقرار جمهورى لإقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة ، وتحويلها إلى منطقة إستثمارية وإنتاجية ولوجستية لدعم التصنيع والتصدير.

https://www.elbalad.news/7177155