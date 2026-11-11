محافظ أسوان يطلق آلية جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية 2027/2028 تحت شعار "كلنا مع بعض"

تحت شعار " كلنا مع بعض " ، أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تطبيق آلية جديدة لإعداد مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2027/2028 ، تعتمد على التخطيط التشاركى وإشراك المواطنين فى تحديد أولويات المشروعات وفقاً للإحتياجات الفعلية على أرض الواقع بما يضمن توجيه الإعتمادات المالية إلى المشروعات الأكثر إلحاحاً وتأثيراً فى تحسين مستوى الخدمات، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

جاء ذلك بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة ، والسادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، النائب جابر عوض ، والنائبة منى شاكر ، والنائب محمد هلال ، والنائب مدحت الركابى ، والنائب مجدى الحسينى ، والنائب أحمد القهمورى ، والنائب مصطفى جابر عوض ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية ومسئولى الجهات المعنية .

التخطيط التشاركى يبدأ من احتياجات القرى

وأكد المحافظ أن الآلية الجديدة تقوم على رصد المشكلات والمطالب الجماهيرية من أرض الواقع ، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ من خلال عقد جلسات تشاورية تضم الأهالى والشباب والمرأة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمجتمع المدنى وممثلى الجهات المعنية بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية والبرلمانية والمجتمعية .

وأوضح محافظ أسوان على أن إعداد المقترحات سيبدأ على مستوى كل قرية ، ثم على مستوى المركز والمدينة ، وصولاً إلى تجميعها ومراجعتها على مستوى المحافظة من خلال عقد جلستين تشاوريتين الأولى لعرض المشكلات والتحديات ، والثانية لمناقشة الحلول المقترحة ، مع بث فعالياتهما مباشرة عبر صفحات التواصل الإجتماعى ، تعزيزاً للشفافية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة فى تحديد أولويات التنمية .

الشفافية ومنع ازدواجية المشروعات وتعظيم الإستفادة من الموارد

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق القبول المجتمعى ، ومنع ازدواجية المشروعات، وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة، مع ضمان المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ ، وتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، بما يسهم فى تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات الخدمية والتنموية .

إستعراض 6 برامج رئيسية للخطة الإستثمارية

وشهد الإجتماع إستعراض مدير التخطيط والمتابعة نور الهدى محمد للبرامج الستة الرئيسية للخطة الإستثمارية ، والتى تشمل التنمية الحضرية والريفية، والنقل والطرق والمواصلات، والتنمية الإقتصادية والمحلية، والإدارة المحلية والدعم الفنى ، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، وتحسين البيئة ، فضلاً عن شرح المعادلة التمويلية ومعايير توزيع الإعتمادات المالية وفقاً للكثافات السكانية والضوابط المحددة ، وخطوات إعداد مقترح الخطة .

النواب : دعم التنسيق لتوفير الإعتمادات المالية

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ برؤية محافظ أسوان لتنفيذ الآلية الجديدة القائمة على التخطيط التشاركى ، مؤكدين حرصهم على التنسيق مع الوزارات والجهات المركزية لتوفير الإعتمادات المالية والدعم اللازم للمشروعات ذات الأولوية تحقيقاً للصالح العام .

مهلة شهر لإعداد الخطط الفرعية وإجتماع تنسيقي فى ديسمبر المقبل

وفي ختام الاجتماع ، وجه محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بضرورة عقد الجلسات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع ، والإنتهاء من إعداد الخطط الفرعية خلال شهر تمهيداً لعقد إجتماع تنسيقى فى ديسمبر المقبل لمراجعة وتجميع المقترحات ، وإعداد التصور النهائى للخطة الإستثمارية 2027/2028 ورفعه إلى المستوى المركزى.