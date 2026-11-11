محافظ أسوان يتابع إنتظام تشغيل محطات الوقود

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة انتظام تشغيل محطة " نعمة " المواجهة لمحطة السكك الحديدية، بعد تولى شركة «مصر للبترول» إدارتها وتشغيلها .

يأتى ذلك إستكمالاً للإجراءات الهادفة لإحكام منظومة توزيع وتداول المواد البترولية، وضمان إنتظام تقديم هذه الخدمة الحيوية وتلبية إحتياجات المواطنين.

تشديد الرقابة لمنع تهريب الوقود ومواجهة السوق السوداء

وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان فى سرعة التعامل مع أى مخالفات أو محاولات لتهريب البنزين والسولار أو تسريبهما وتداولهما خارج الأطر القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

جهود متنوعة

تنسيق مستمر لتوفير احتياجات المواطنين والحركة السياحية

كما أثنى المهندس عمرو لاشين على التعاون والتنسيق المثمر مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير الكميات المطلوبة من البنزين والسولار بصورة منتظمة بما يلبى إحتياجات المواطنين والحافلات السياحية ويدعم إنتظام حركة النقل والمواصلات بمختلف أنحاء المحافظة .

ويتم متابعة إحكام منظومة تداول الوقود وتشديد الرقابة على محطات التموين لضمان توافر المنتجات البترولية ومنع تسريبها أو الإتجار بها خارج القنوات الرسمية المشروعة .

