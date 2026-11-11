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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يبحث مطالب أهالي أبو هور ويوجه باستكمال الكورنيش السياحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع ممثلى أهالى قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة للإستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بمختلف القطاعات ، وتوجيه الجهات المختصة بسرعة دراستها ووضع الحلول المناسبة لها ، وفقاً للإمكانيات المتاحة .

ويأتى ذلك فى ضوء حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على إحتياجاتهم ، وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

المرحلة الثانية للكورنيش السياحى.. دعم لجهود التنمية

أكد محافظ أسوان حرصه على توفير الدعم اللازم لإستكمال المرحلة الثانية من مشروع الكورنيش والممشى السياحى بالقرية، لتعظيم الإستفادة من موقعها المتميز ومقوماتها الطبيعية والحضارية، وتحويلها إلى منطقة جذب سياحى واعدة .

ووجه المحافظ مديرية الطرق بسرعة إجراء الرفع المساحى للجزء المتبقى من طريق الكورنيش تمهيداً لإستكمال الرصف ببلاطات الإنترلوك ، بالتوازى مع التنسيق مع وزارة الرى وحماية النيل والجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة بالمنطقة .

محلات تجارية بالكورنيش .. فرص عمل للشباب بنظام القرعة العلنية

ووافق المحافظ مبدئياً على مقترح الأهالى بإنشاء محلات تجارية متنوعة بالكورنيش تشمل الكافتيريات وبيع المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية ، موجهاً بإعداد دراسات الجدوى والتصورات الخاصة بالتشغيل والإدارة ، مع تشكيل لجنة مشتركة من الأهالى والوحدة المحلية والمحافظة لوضع الضوابط المنظمة للمشروع ، وفتح باب التقدم للراغبين ، وإختيار المستوفين للشروط من خلال قرعة علنية ، وهو الذى يتكامل معه تقديم تسهيلات إيجارية تسهم فى نجاح المشروع وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء القرية .

تطوير خدمات المياه والصحة والتموين والبريد

وفى إستجابة للمطالب الخدمية ، وجه المهندس عمرو لاشين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة إحتياجات منطقة الكورنيش من مياه الشرب والصرف الصحى بما يتناسب مع خطط التنمية والتوسع السياحى ، مكلفاً مسئولى الرعاية الصحية ومديرية الصحة بدراسة موقف الوحدة الصحية بالقرية وإعادة الإستفادة من إمكانياتها لتوفير الخدمات الطبية للأهالى .

وفى قطاع التموين ، وجه عمرو لاشين بسرعة إستخراج ترخيص جديد للمخبز البلدى باسم الوحدة المحلية لقرية كلابشة ، وإستكمال إجراءات إلغاء الترخيص السابق تمهيداً لإعادة تشغيله ، مع قيام مسئولى البريد بدراسة توفير عربات بريد متنقلة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات البريدية .

إزالة الإشغالات والتعديات وتحسين المظهر الحضارى

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بحصر الإشغالات والتعديات بمنطقة مدخل القرية والطريق المؤدى إلى مقر المجلس القروى ، ومنح المخالفين مهلة للإخلاء ، يعقبها إتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة ومنع تكرار المخالفات حفاظاً على المظهر الحضارى للقرية .

أهالى أبو هور يثمنون اهتمام المحافظ بمطالبهم

وفى ختام اللقاء، أعرب ممثلو الأهالى عن تقديرهم لحرص المحافظ على الإستماع إلى مطالبهم ومناقشتها بشكل مباشر، وتوجيهاته بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية بالقرية .

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