محافظ أسوان يتفقد ميدان المحطة لمتابعة انتظام الحركة المرورية والتخطيط الجديد

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية بميدان المحطة لمتابعة إنتظام الحركة المرورية فى ظل التخطيط الجديد ، والوقوف على جهود تحقيق السيولة ومنع التكدسات أمام الحافلات والأتوبيسات السياحية وسيارات الأجرة .

جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة المحافظة للإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمناطق الحيوية والسياحية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

تخطيط مرورى جديد لتحقيق السيولة ومنع التكدسات

وأثناء جولته برفقة المقدم محمود باكير وكيل إدارة المرور ، أشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى بالتنسيق مع اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الحركة المرورية ، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بما يحقق الإنضباط ويسهل حركة المواطنين والمركبات .

تطوير محيط محطة السكة الحديد باعتباره واجهة أسوان السياحية



وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة تستهدف إستثمار الموقع الحيوى والمتميز لميدان المحطة بإعتباره الواجهة الرئيسية لإستقبال زائرى أسوان عبر محطة السكك الحديدية، مع العمل على إضفاء لمسات جمالية وحضارية تتناسب مع القيمة السياحية والتاريخية للمدينة .

رفع كفاءة المنطقة وتحسين المظهر العام

كما وجه عمرو لاشين بالإهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بما يسهم فى تحسين الصورة البصرية للميدان ، وتحقيق الإنسيابية المرورية والمظهر الحضارى اللائق لزهرة الجنوب .

الخلاصة :

محافظ أسوان يتابع تطوير ميدان المحطة مرورياً وحضارياً لتحقيق السيولة المرورية والإرتقاء بالمظهر الجمالى لأهم بوابات إستقبال زائرى المحافظة ومواطنيها .