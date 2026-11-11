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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع هيئة الاستثمار استغلال منطقة كركر على مساحة 4 آلاف فدان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء مع وفد الإدارة المركزية للمناطق الإستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار برئاسة أحمد كمال لبحث آليات إستغلال المنطقة الإستثمارية بكركر ، المزمع إنشاؤها على مساحة نحو 4 آلاف فدان بقرار جمهورى لإقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة ، وتحويلها إلى منطقة إستثمارية وإنتاجية ولوجستية لدعم التصنيع والتصدير وذلك 

في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الإستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين.

جاء ذلك بحضور محمد حمدى عضو الإدارة المركزية للمناطق الإستثمارية، والدكتورة عبير عبد النبى مدير الإستثمار بالمحافظة ، والدكتور نور سنوسى مدير فرع الهيئة العامة للإستثمار بأسوان. 

كركر.. موقع إستراتيجى لربط أسوان بالأسواق العالمية

وأكد محافظ أسوان على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإستثمار لتعظيم الإستفادة من المزايا النسبية والثروات المعدنية والمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية التى تمتلكها المحافظة بما يسهم في جذب الإستثمارات وإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة كركر تمثل فرصة إستثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتكون مركزاً لوجستياً ونقطة إنطلاق لتنمية الصادرات ، وربط المنتجات الأسوانية بالأسواق الإفريقية ، ومنها إلى موانئ البحر الأحمر والأسواق الأوروبية والصينية والدولية.

التصنيع الزراعى والخدمات اللوجستية في مقدمة الفرص

وإستعرض المهندس عمرو لاشين أبرز الفرص الإستثمارية ، خاصة في مجال التصنيع الزراعة للمنتجات التى تشتهر بها أسوان ، وفى مقدمتها منتجات البلح والمانجو والبامية من خلال إقامة مشروعات للتصنيع والتعبئة والتغليف والتجهيز للتصدير بما يعظم القيمة المضافة ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما تناول اللقاء الأنشطة المقترح إقامتها بالمنطقة، وتشمل الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والأنشطة السكنية والتجارية، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع للصناعات الغذائية، ومراجعة موقف المرافق العامة وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، تمهيداً لوضع منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل المنطقة.

زيارات ميدانية ودراسات جدوى تمهيداً لطرح الفرص الإستثمارية

وفي ختام اللقاء، وجه محافظ أسوان بتنظيم زيارات ميدانية للمنطقة، وتكثيف الإجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى والمقترحات الفنية تمهيداً لعرض التصور المناسب والبدء في طرح الفرص الإستثمارية أمام المطورين والمستثمرين.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة البعد المجتمعى في جميع مراحل المشروع ، وتعزيز المشاركة والتنسيق مع المجتمع المحلي، بما يحقق التوازن بين الأهداف الإستثمارية والعائد التنموى المباشر على المواطنين .

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