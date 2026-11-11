بيطرى أسوان يضبط 45 كجم لحوم ودواجن مخالفة للإشتراطات الصحية بكوم أمبو

نفذت إدارة كوم أمبو البيطرية حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم بالتنسيق مع مديرية التموين وإدارة تموين كوم أمبو، وبمتابعة من الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسوان.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين .

ضبط 45 كجم لحوم ودواجن مخالفة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 كجم مخالفة، شملت 10 كجم لحوم بقرى، و25 كجم لحوم ضانى، و10 كجم دواجن وذلك لمخالفة الإشتراطات الصحية حيث تضمنت لحوماً مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ودواجن غير صالحة للاستخدام ، فضلاً عن مخالفات الغش التجارى.

تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات

وتم تحرير محضرين جنح بقسم شرطة كوم أمبو، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تأتى هذه الحملات ضمن خطة المرور المستمرة لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن ، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية .