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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: ذهبية يوسف حسن كمال في أولمبياد الشباب تؤكد امتلاك مصر مواهب رياضية قادرة على اعتلاء منصات التتويج العالمية

النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب
النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب، بتتويج لاعب منتخب مصر للتايكوندو يوسف حسن كمال بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 48 كجم بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم المواهب الرياضية التي تمتلكها مصر، وقدرة الشباب المصري على المنافسة وتحقيق البطولات ورفع اسم الوطن عاليًا في المحافل الدولية.

وقال الريان إن ما حققه البطل المصري يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب والاهتمام بالمواهب الرياضية منذ المراحل العمرية المبكرة يمكن أن يصنع أبطالًا قادرين على تحقيق إنجازات دولية، مشيرًا إلى أن هذه الميدالية ليست مجرد إنجاز فردي، وإنما ثمرة جهد وتدريب وإصرار ودعم من الأجهزة الفنية والمؤسسات الرياضية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الألعاب الفردية تستحق اهتمامًا ودعمًا أكبر، باعتبارها أحد أهم مصادر حصد الميداليات لمصر في البطولات القارية والعالمية والأولمبية، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للاعبين، وتطوير برامج اكتشاف المواهب، وزيادة الدعم الفني والطبي والنفسي، إلى جانب توفير معسكرات الإعداد والمشاركة في البطولات الدولية، بما يضمن استمرار صناعة الأبطال وعدم اقتصار النجاح على المواهب الفردية وحدها.

وأكد الريان، أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الشباب الموهوب في مختلف الألعاب الفردية، وأن دعم هؤلاء الأبطال يمثل استثمارًا حقيقيًا في قوة الدولة الناعمة ومكانتها الرياضية، مطالبًا بتعزيز التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والأندية لاكتشاف المواهب ورعايتها، وتحويل الإنجازات الفردية إلى مسار مستدام من البطولات والنجاحات التي تليق باسم مصر ومكانتها.

النائب حازم الريان يوسف حسن كمال الميدالية الذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

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