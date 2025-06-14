80 مصابا وقتيلين فى إسرائيل جراء الضربات الصاروخية الايرانية

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أعلنت إسرائيل أن محصلة الخسائر البشرية التي نجمت عن الضربات الصاروخية الإيرانية بلغت 80 مصابا واثنين من القتلى إحداهما سيدة .



و قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى إن الضربات الصاروخية الايرانية تم اعتراض معظمها بواسطه نظم الدفاع الجوي ، كما انحرف بعضها عن أهدافها المحددة وفشلت في الوصول إليها .



طلب الجيش الاسرائيلي من المدنيين في كافة انحاء البلاد عدم "مشاركة الموقع " عبر هواتفهم المحمولة للمناطق التي تم اسقاط الصواريخ الايرانية فيها بمعرفة الدفاعات الجوية الاسرائيلية أو قيام الاسرائيليين بنشر أية صور او فيديوهات للمناطق المتضررة من الهجمات الصاروخية الايرانية عبر الشبكات التواصل الاجتماعي .



تم الاعلان عن اسقاط مسيرات ايرانية في منطقه ايلات .



انطلقت صافرات الانذار من الهجمات الصاروخية في الساعات الأولى منذ صباح اليوم السبت في كافه المناطق الاسرائيلية .



قال سكان في منطقه وسط اسرائيل انهم سمعوا دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الا انه لم يتم الابلاغ عن أية اصابات إلى الآن .



سمحت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي لسكان شمال اسرائيل بالعودة الى مناطق سكناهم ونصحتهم بعدم الابتعاد عن الملاجىء المحصنة.



أعلنت البحرية الاسرائيلية عن نجاحها في اعتراض خمس مسيرات ايرانيه منذ صبيحة امس الجمعه فيما سمعت صافرات الانذار بصوره متقطعة في منطقة الجليل .



تلقى الاسعاف الاسرائيلي صباح اليوم بلاغا بتضرر أحد مساكن وسط تل أبيب بشظية وهرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان الواقعة .



بلغ عدد بلاغات طلب الإغاثة نتيجة " التضرر من الشظايا " 102 نداء استغاثة من منطقة وسط تل ابيب اعتبارا من الساعه 1:20 من صباح اليوم السبت .