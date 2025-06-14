قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

80 مصابا وقتيلين فى إسرائيل جراء الضربات الصاروخية الايرانية

الضربات الصاروخية الايرانية
الضربات الصاروخية الايرانية
أ ش أ

أعلنت إسرائيل أن محصلة الخسائر البشرية التي نجمت عن الضربات الصاروخية الإيرانية بلغت 80 مصابا واثنين من القتلى إحداهما سيدة .


و قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى إن الضربات الصاروخية الايرانية تم اعتراض معظمها بواسطه نظم الدفاع الجوي ، كما انحرف بعضها عن أهدافها المحددة وفشلت في الوصول إليها .
 

 طلب الجيش الاسرائيلي من المدنيين في كافة انحاء البلاد عدم "مشاركة الموقع " عبر هواتفهم المحمولة للمناطق التي تم اسقاط الصواريخ الايرانية فيها بمعرفة الدفاعات الجوية الاسرائيلية أو قيام الاسرائيليين بنشر أية صور او فيديوهات للمناطق المتضررة من الهجمات الصاروخية الايرانية عبر الشبكات التواصل الاجتماعي .
 

 تم الاعلان عن اسقاط مسيرات ايرانية في منطقه ايلات .
 

 انطلقت صافرات الانذار من الهجمات الصاروخية في الساعات الأولى منذ صباح اليوم السبت في كافه المناطق الاسرائيلية .
 

 قال سكان في منطقه وسط اسرائيل انهم سمعوا دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الا انه لم يتم الابلاغ عن أية اصابات إلى الآن .
 

 سمحت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي لسكان شمال اسرائيل بالعودة الى مناطق سكناهم ونصحتهم بعدم الابتعاد عن الملاجىء المحصنة. 
 

 أعلنت البحرية الاسرائيلية عن نجاحها في اعتراض خمس مسيرات ايرانيه منذ صبيحة امس الجمعه فيما سمعت صافرات الانذار بصوره متقطعة في منطقة الجليل .
 

 تلقى الاسعاف الاسرائيلي صباح اليوم بلاغا بتضرر أحد مساكن وسط تل أبيب بشظية وهرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان الواقعة .
 

 بلغ عدد بلاغات طلب الإغاثة نتيجة " التضرر من الشظايا " 102 نداء استغاثة من منطقة وسط تل ابيب اعتبارا من الساعه 1:20 من صباح اليوم السبت .

إسرائيل اخبار إسرائيل ايران إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

صورة للقادة الذين اغتالتهم إسرائيل

«العين بالعين».. غضب في طهران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

العدوان الاسرائيلي على غزة

حصيلة الإبادة الجماعية في غزة إلى 55,297 شهيدا و128,426 مصابا

زيلينسكي

زيلينسكي: أوكرانيا أوقفت تقدم القوات الروسية في منطقة سومي

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد