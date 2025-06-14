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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | إيران تستهدف إسرائيل بخمس موجات صاروخية.. الحرس الثوري يعلن قصف 150 موقعًا.. والصين والأمم المتحدة تدعوان إلى خفض التصعيد

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

موجة صواريخ إيرانية جديدة تستهدف إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل,

الهجوم الإيراني الخامس يضرب وسط إسرائيل وتل أبيب تشهد أضرارًا واسعة

تواصل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل فجر السبت مع تعرض وسط إسرائيل لهجوم صاروخي خامس نفذته طهران، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى، تحديدًا في مدينة ريشون لتسيون، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة وإصابات في صفوف السكان.

الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا في إسرائيل

كشف اللواء أحمد وحيدي، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي، عن تفاصيل الضربات الصاروخية الواسعة التي شنّها الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل مساء الجمعة، ضمن عملية عسكرية حملت اسم "وعد الصادق 3".

أنباء عن استهداف مقر هيئة الأركان الإسرائيلية في تل أبيب | فيديو

تداولت وسائل إعلام عبرية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع فيديو توثق لحظة تعرض مقر هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في تل أبيب لقصف إيراني مباشر، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من المنطقة المستهدفة وسط المدينة.

أمين عام الأمم المتحدة يطالب إيران و إسرائيل بخفض التصعيد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة إيران وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية، بعد سلسلة هجمات جوية متبادلة بينهما.

الصين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف التصعيد

أدان السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونج، اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، معربًا عن قلق بلاده من تصاعد حدة الصراع بين الجانبين في المنطقة، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

قتيـ لان ونحو 90 إصابة جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

أعلنت جمعية نجمة داوود الحمراء، السبت، عن مقتل شخصين وسط البلاد جراء إصابة المباشرة ناتجة عن الهجوم الإيراني الأخير، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 90 شخصًا.

إيران تستهدف مقر الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية 8200 في تل أبيب

في تصعيد نوعي للهجمات بين طهران وتل أبيب، أكدت تقارير إعلامية أن الضربات الصاروخية التي أطلقتها إيران مساء الجمعة، استهدفت بشكل مباشر مقر الوحدة 8200 الإسرائيلية، إحدى أبرز وحدات الاستخبارات الإلكترونية النخبوية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تتمركز في مدينة تل أبيب.

إسرائيل: عدم استهداف خامنئي حالياً وطهران ترد بعملية الوعد الصادق 3

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية في إيران لا تشمل حتى الآن استهداف قيادة الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي.

إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة في إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب البلاد، شملت البحر الميت ومنطقة العربة وصولًا إلى إيلات، بعد تحذيرات من اختراق طائرات مسيرات إيرانية.

إيران تفعل دفاعاتها الجوية وإسرائيل تستهدف قواعد جوية في الغرب

في تطور خطير للصراع بين إسرائيل وإيران، أعلن الإعلام الرسمي الإيراني، صباح السبت، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق العاصمة طهران للتصدي لهجوم إسرائيلي جديد.

إيران: مصرع 78 شخصاً في الضربة الإسرائيلية وتتهم واشنطن بالتواطؤ

أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مساء الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية أسفرت عن مقتل 78 شخصاً بينهم مسؤولون عسكريون كبار، وإصابة أكثر من 320 آخرين بجروح متفاوتة.

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