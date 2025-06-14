قتيـ لان ونحو 90 إصابة جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

أعلنت جمعية نجمة داوود الحمراء، السبت، عن مقتل شخصين وسط البلاد جراء إصابة المباشرة ناتجة عن الهجوم الإيراني الأخير، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 90 شخصًا.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية أن عددًا من الإسرائيليين عالقون داخل مبان تضررت نتيجة سقوط صواريخ أطلقتها إيران على وسط إسرائيل، في سادس هجوم صاروخي إيراني منذ بدء الهجمات بين طهران وتل أبيب.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عشرة أشخاص على الأقل أُصيبوا، بينهم امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا أصيبت بجروح وصفت بالمتوسطة ، عقب سقوط صاروخ قرب منازل خاصة في منطقة السهل الساحلي.

وفي سياق متصل، قالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه وبعد تقييم الوضع الأمني، يمكن للمواطنين مغادرة المناطق المحمية، لكن يُطلب منهم البقاء بالقرب منها في جميع أنحاء البلاد تحسبًا لتطورات إضافية.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت ، فجر السبت، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الخامس استهدف وسط إسرائيل، حيث سقطت صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى، في مدينة ريشون لتسيون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إيران أطلقت 3 رشقات من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة بلغت نحو 15 دقيقة، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية من اعتراض عشرات الصواريخ في سماء وسط وشمال البلاد.