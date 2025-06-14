أنباء عن استهداف مقر هيئة الأركان الإسرائيلية في تل أبيب | فيديو

تداولت وسائل إعلام عبرية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع فيديو توثق لحظة تعرض مقر هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في تل أبيب لقصف إيراني مباشر، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من المنطقة المستهدفة وسط المدينة.

وفي تطور لافت، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بانهيار عدد من المباني بشكل كامل في وسط تل أبيب نتيجة سقوط صواريخ إيرانية، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية في المواقع المتضررة.

❌🇺🇸🇮🇱 BREAKING: FOX News reports a DIRECT IRANIAN STRIKE on HQ of IDF General Staff & Ministry of Defense. pic.twitter.com/lbgWQA1tmh — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 13, 2025

بالتزامن مع ذلك، خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي محذرًا المواطنين من نشر أو تداول مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، مشددًا على حساسية المعلومات الأمنية في هذه المرحلة.

وشهدت إسرائيل خلال الساعات الماضية موجة جديدة من القصف الإيراني، حيث أطلقت طهران عشرات الصواريخ باتجاه أهداف في العمق الإسرائيلي، تركزت بشكل خاص في مناطق تل أبيب والشمال والقدس وبئر السبع وتجمع غوش دان. وأعلنت القناة 12 العبرية سماع دوي انفجارات عنيفة في العديد من التجمعات السكنية وسط البلاد مع تفعيل صفارات الإنذار في مختلف المناطق.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "صواريخ أطلقت من إيران نحو إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل بكثافة لاعتراض الصواريخ المتساقطة، فيما أمرت قيادة الجبهة الداخلية جميع المواطنين بالدخول فورًا إلى المناطق المحمية والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة.

ورغم التقارير الأولية التي تحدثت عن إصابات جراء سقوط الصواريخ في منطقة غوش دان، إلا أن منظمة "نجمة داوود الحمراء" أفادت بعدم تسجيل إصابات حتى اللحظة، مع استمرار عمليات التحقق من الأضرار في مختلف المناطق الإسرائيلية.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل انطلاقاً من قواعد صاروخية في طهران ومدينة كرمنشاه الواقعة غرب البلاد، وذلك في إطار مواصلة عملية "الوعد الصادق 3" التي أعلنتها طهران رداً على الهجمات الإسرائيلية الواسعة على منشآت نووية وعسكرية داخل إيران.