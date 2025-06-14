الهجوم الإيراني الخامس يضرب وسط إسرائيل وتل أبيب تشهد أضرارًا واسعة

تواصل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل فجر السبت مع تعرض وسط إسرائيل لهجوم صاروخي خامس نفذته طهران، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى، تحديدًا في مدينة ريشون لتسيون، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة وإصابات في صفوف السكان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إيران أطلقت ثلاث رشقات صاروخية متتالية خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز خمس عشرة دقيقة، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية من اعتراض العشرات من هذه الصواريخ في سماء وسط وشمال البلاد، إلا أن عدداً منها تمكن من اختراق الدفاعات والوصول إلى أهدافه.

أضرار كبيرة

وأشارت الصحيفة إلى تعرض ستة مبانٍ لأضرار كبيرة نتيجة سقوط الصواريخ، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بين الإسرائيليين، فيما انقطع التيار الكهربائي في عدة أحياء وسط البلاد. كما وردت أنباء عن وجود عالقين داخل منازلهم بسبب تدمير أجزاء من الأبنية جراء القصف.

هيئة البث العبرية أكدت من جانبها وقوع انفجارات عنيفة في مناطق واسعة من إسرائيل، بعضها للمرة الأولى في شمال وجنوب البلاد، وسط حالة من الاستنفار الأمني المتواصل في أعقاب التصعيد الإيراني غير المسبوق.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن العشرات من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها طهران أصابت أهدافًا استراتيجية داخل إسرائيل بدقة، معتبرًا أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في التصدي لها بفاعلية.

وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص، بينما تواصل فرق الطوارئ والإنقاذ التعامل مع الأوضاع في المناطق التي تعرضت للقصف.

ومع تزايد وتيرة الهجمات، فعّلت إسرائيل صفارات الإنذار مجددًا في تل أبيب ومناطق الجنوب والشمال بعد رصد دفعات جديدة من الصواريخ القادمة من إيران، حيث عملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض بعضها بنجاح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء التهديد الأمني الذي استدعى تفعيل صافرات الإنذار بعد الهجوم الرابع، لكنه عاد لاحقًا ليعلن عن تجدد الهجمات في الموجة الخامسة، وسط تعليمات جديدة من قيادة الجبهة الداخلية لسكان شمال البلاد بضرورة البقاء في حالة تأهب بالقرب من المناطق المحمية تحسبًا لأي تطورات إضافية.

يأتي هذا فيما كانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أفادت قبيل ساعات بأن دفعة رابعة من الصواريخ الإيرانية استهدفت مناطق المروج وطبرية شمالي إسرائيل، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مناطق متفرقة شمال البلاد.

في المقابل، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية استمرار جولات القصف الصاروخي التي تنفذها إيران في إطار الرد على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية في عمق الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية.