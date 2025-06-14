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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كوريا الجنوبية تفرض غرامة على منصة تيمو الصينية بسبب عروض مضللة

تيمو Temu
تيمو Temu
أ ش أ

أعلنت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنها فرضت غرامة على شركة "تيمو" (Temu) لتضليلها المستهلكين الكوريين الجنوبيين بحملات ترويجية مضللة، في أول عقوبة تنظيمية تفرضها الهيئة على منصة التجارة الإلكترونية الصينية.


وقالت لجنة التجارة العادلة بكوريا الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، "إنها فرضت غرامة قدرها 357 مليون وون (260 ألف دولار أمريكي) على "تيمو" لانتهاكها القانون الذي يحكم ممارسات الإعلان العادلة، إلى جانب أمرها باتخاذ تدابير تصحيحية.


وأضافت أن "تيمو" أعلنت أن المستخدمين يمكنهم بسهولة الحصول على نقاط مكافأة تعادل النقود بمجرد النقر على لعبة على غرار الروليت، ومع ذلك، كان على المستخدمين استيفاء شروط معقدة، مثل دعوة العديد من الأصدقاء، من أجل الحصول على المكافأة.


وقال مسؤول في اللجنة " عادة ما يقرر المستهلكون المشاركة في مثل هذه العروض الترويجية بناء على الرسائل الإعلانية الأولية، ولكن في حالة "تيمو"، لم يتمكنوا من اكتشاف المتطلبات الفعلية إلا بعد استثمار قدر كبير من الوقت والجهد".


وبصورة منفصلة، فرضت لجنة التجارة العادلة غرامة قدرها مليون وون على "تيمو" لانتهاكها قانون التجارة الذي يتطلب من مشغلي المنصات عرض معلومات هويتهم التجارية وشروط الخدمة بوضوح على الصفحة الأولى من الموقع الإلكتروني

تيمو الصين كوريا كوريا الجنوبية مكافحة الاحتكار

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