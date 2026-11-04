الديمقراطية إيناهوسا تفوز بمنصب حاكم تكساس من الجمهوري أبوت

أشارت تقديرات لوسائل إعلام ​أمريكية إلى أن حاكم ولاية تكساس ‌الجمهوري جريج أبوت، الذي شغل المنصب لثلاث فترات، خسر أمام النائبة الديمقراطية بمجلس نواب ​الولاية جينا إيناهوسا في مفاجأة مدوية ​أنهت سيطرة الحزب الجمهوري على منصب ⁠الحاكم لأكثر من 30 عاما.

وستصبح إيناهوسا ​أول شخص من أصل إسباني ينتخب لقيادة ​الولاية. ولم يفز أي ديمقراطي بمنصب على مستوى الولاية في تكساس منذ عام 1994.

كانت هذه ​نتيجة مفاجئة أخرى خلال ليلة نتائج ​قوية للديمقراطيين، الذين يتجهون للفوز بأغلبية مجلسي النواب ‌والشيوخ، ⁠وحققوا أيضا انتصارات مذهلة في ولايات محافظة مثل ساوث كارولاينا وكانساس، وفقا لتوقعات وسائل الإعلام.

وأنفق أبوت 100 مليون دولار في ​محاولة للدفاع ​عن منصبه ⁠كحاكم والفوز بولاية رابعة تاريخية. وبرزت إيناهوسا منافسة غير ​متوقعة لأحد أشهر حكام الولايات الجمهوريين ​وأكثرهم ⁠تمويلا في البلاد.

ويعد فوز إيناهوسا جزءا من انتصار أوسع للديمقراطيين في معاقل الجمهوريين، ⁠حيث ​عبر الناخبون عن استيائهم ​من الرئيس دونالد ترامب، وإدارته للاقتصاد والحرب مع ​إيران.