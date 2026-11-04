الديمقراطية إيناهوسا تفوز بمنصب حاكم تكساس من الجمهوري أبوت

أشارت تقديرات لوسائل إعلام أمريكية إلى أن حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، الذي شغل المنصب لثلاث فترات، خسر أمام النائبة الديمقراطية بمجلس نواب الولاية جينا إيناهوسا في مفاجأة مدوية أنهت سيطرة الحزب الجمهوري على منصب الحاكم لأكثر من 30 عاما.
وستصبح إيناهوسا أول شخص من أصل إسباني ينتخب لقيادة الولاية. ولم يفز أي ديمقراطي بمنصب على مستوى الولاية في تكساس منذ عام 1994.
كانت هذه نتيجة مفاجئة أخرى خلال ليلة نتائج قوية للديمقراطيين، الذين يتجهون للفوز بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، وحققوا أيضا انتصارات مذهلة في ولايات محافظة مثل ساوث كارولاينا وكانساس، وفقا لتوقعات وسائل الإعلام.
وأنفق أبوت 100 مليون دولار في محاولة للدفاع عن منصبه كحاكم والفوز بولاية رابعة تاريخية. وبرزت إيناهوسا منافسة غير متوقعة لأحد أشهر حكام الولايات الجمهوريين وأكثرهم تمويلا في البلاد.
ويعد فوز إيناهوسا جزءا من انتصار أوسع للديمقراطيين في معاقل الجمهوريين، حيث عبر الناخبون عن استيائهم من الرئيس دونالد ترامب، وإدارته للاقتصاد والحرب مع إيران.